أمينة خليل تريند على “تويتر” والسبب محمد صلاح

متابعة بتجــــــــــرد: دخلت الممثلة المصرية أمينة خليل قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ووصلت إلى الـ”تريند” رقم 4، في نتائج البحث على “غوغل”، بعدما نشرت صورة لها برفقة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح.

ووصلت أمينة خليل إلى التريند على “تويتر” بعدما نشرت أمينة صورة لها برفقة اللاعب الأكثر شعبية في مصر والعالم صباح اليوم عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وانتشرت صورة أمينة خليل ومحمد صلاح فور نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، بسرعة كبيرة حيث شاركها آلاف المتابعين مع تعليقات مضحكة، كما حصدت الصورة على أكثر من 400 ألف إعجاب حتى الآن.

وكتبت أمينة تعليقا على صورتها مع نجم ليفربول الإنجليزي قائلة: “كان الشرف ليا”، وجاءت الصورة خلال وجود كل منهما في الجونة، لقضاء عطلة الصيف، فيما كان يستعد محمد صلاح للانضمام للمنتخب الوطني المصري، للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية.