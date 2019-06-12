الألعاب الأولمبية تغير موعد الأوسكار في 2021 و2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها المانحة لجوائز أوسكار عن أن حفل توزيع الجوائز سينظم نهاية فبراير/ شباط في 2021 و2022 لتجنب أي تضارب مع دورة الألعاب الأولمبية ونهائي بطولة كرة القدم الأمريكية "سوبر بول".
وقالت الأكاديمية وقناة "إيه بي سي" التي تبث الحفل في الولايات المتحدة: "الألعاب الأولمبية ومباراة سوبر بول وعطلات رسمية ستؤدي إلى إرجاء موعدي 2021 و2022 إلى الأحد الأخير من فبراير/ شباط".
وتعتبر جوائز الأوسكار أهم المكافآت السينمائية العالمية وينقل حفل التوزيع مباشرة من هوليوود في أكثر من 225 بلدا.
وتقام الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في 9 فبراير/ شباط 2020 إلا أن الحفلين التاليين سيقامان في 28 فبراير/ شباط 2021 و27 فبراير/ شباط 2022 أي يوم الأحد الأخير من الشهر.
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