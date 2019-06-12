إبنة هيفاء وهبي تتوعد أقاربها بكشف الوثائق

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""الخليج 365"" من بيروت: رفعت إبنة الفنانة هيفا وهبي الصلوات لشفاء والدتها خلال مكوثها في المستشفى منذ فترة، إلا أنها حين حاولت التواصل معها شخصيًا للاطمئنان عليها، منعها مدير أعمالها محمد وزيري وأقاربها المحيطين بها في المستشفى من رؤيتها أو الاتصال بها. الأمر الذي دفعها للمواجهة عبر مواقع التواصل، حيث توعدت بنشر وثائق وأدلة تدينهم، وجاء في تدوينتها: "كل شي بوقتو حلو بالوثائق والدلائل أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي".

وتابعت في تدوينةٍ أخرى رافضة تفسير منشوراتها عبر تطبيق "انستغرام" باعتبارها إساءة لأمها، وكتبت مؤكدة على أنها رغم القطيعة مع والدتها لا تتنكر لمن كانت سبب وجودها في الحياة وأن "الدم ما بيقلب مي".

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