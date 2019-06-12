شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يبدأ تصوير "كينج سايز" .. اعرف تفاصيل الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد هنيدى تصوير فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "كينج سايز" المرشح للمنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل حيث صور يوم واحد فقط من أحداث العمل ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية "عقلة الإصبع"، باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمرطاهر، ومن المقرر الكشف عن أبطال الفيلم خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن النجم محمد هنيدى يواصل عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل"، التى شهدت مؤخرا إقبالاً جماهيرياً على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، فى أيام عيد الفطر ويواصل هنيدى عرض المسرحية حتى يوم 15 من الشهر الجارى.

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وتألق هنيدى، على خشبة المسرح الخاص بعد غياب 16عامًا، خلال الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض إلى كثير من المواقف الكوميدية فى إطار اجتماعى، واستغرق العرض تحضيرات وبروفات تجاوزت الخمسة أشهر.

ويشارك فى بطولة العرض المسرحى بجانب محمد هنيدى، الفنان محمد محمود، أحمد فتحى، وندا موسى، وبيومى فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسى، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدى الهوارى.