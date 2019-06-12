نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 7 دقائق مضت التعليقات على الأمير هاري يحضر حفل مؤسسته الخيرية ويلتقي مشاهير الفن مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: حضر “الأمير هاري”، حفلا موسيقيا استضافته “سنتيبال الخيرية” بقصر هامبتون كورت، الليلة، حيث التقى مشاهير الموسيقى ونجوم التمثيل.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن دوق ساسكس التقى المطربة وسفيرة “سينتيبال”، “ريتا أورا”، وكذلك التقى “كاثرين جينكينز”، و”جيما أرترتون”، و”إيميليا فوكس”.

وارتدى الأمير هاري سترة زرقاء أنيقة، فوق قميص أبيض وسروال رمادي، لحضور الحفل الذي يحضره نحو 3 آلاف شخص، بهدف جمع الأموال والتعريف بمؤسسة “Sentebale”، التي أسسها هاري، والأمير سييسو برينغ في عام 2006، لدعم الأطفال والشباب المصابين بفيروس نقص المناعة “إيدز”، في ليسوتو وبوتسوانا ومالاوي.

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ومن بين المشاهير الآخرين الذين انضموا إلى الحفل الممثلون ديفيد هاروود، وجيمس نورتون، وتوم هاردي، والرياضي دينيس لويس، كما حضر الحفل نجوم من بينهم: روزاموند بايك، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي روري بريمنر.

وأعرب المنظمون عن أملهم في أن يكون الحشد البالغ قوامه 3 آلاف شخص، جمع مئات الآلاف من الجنيهات، دعما للمؤسسة الخيرية، التي تقدم أيضا الدعم النفسي والاجتماعي لمصابي فيروس نقص المناعة.