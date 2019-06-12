هل تتزوج منة شلبي قريبًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: أشعلت النجمة المصرية منة شلبي حيرة جمهورها، حول مسألة زواجها قريبا، بعدما نشرت عددا من الصور لنفسها بفستان زفاف أبيض على صفحتها الخاصة بموقع “إنستجرام”.

وكانت الصور ومقطع الفيديو المطروحين على صفحتها، جزءا من جلسة تصوير لمجلة “إنجما ستار”، وهي إحدى الصحف الكبيرة في الشرق الأوسط لأخبار ومحادثات عالم الموضة والنجوم.

وطبقا لتقرير نشرته المجلة على موقعها الإلكتروني، وصف “منة شلبي” بأنها امرأة متواضعة للغاية، تتمتع بخجل كبير من الكاميرا، على عكس ما تظهر في معظم أدوارها، لكن بمجرد التعود على الأجواء من حولها، تتحول إلى صديقة مقربة من الكاميرا، وتتعامل معها كنجمة لها شأنها.

وبعد جلسة التصوير أجابت منة، خلال حوارها إلى المجلة، عن كونها شخصية مشهورة قائلة: “أن تكون مشهورًا يعني أنك يجب أن تكون أكثر مسؤولية، عليك أن تهتم بكل خطوة وكل كلمة، وقد يكون ذلك عبئا في بعض الأحيان، لكنني أعتقد أنه يمكنك إنشاء مساحة شخصية خاصة بك، وعلى الناس احترام ذلك”.

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وأضافت منة: “أنا فخورة بما حققته، لكنني ما زلت لم أختبر العديد من الأشياء التي أريد استكشافها، ولم أنجز الكثير من المشروعات التي أريد القيام بها، ولأكون صادقة فأنا فخورة بما حققته في سن مبكرة، وسعيدة بتنوع الأدوار التي لعبتها، والتي يتذكرها الجمهور بشكل منفرد”.

وعن الحب والزواج قالت منة إنها لا تستبعد الحب أو الزواج في المستقبل، لكن أولوياتها في الوقت الحالي هي عملها، أما عند مناقشة ما تبحث عنه في رجل أحلامها، فاعترفت بأن فكرتها عن “الرجل المثالي” قد تغيرت جذريا مع نموها ونضجها.

وأضافت: “كنت أعتقد أن هناك شيئا مثل الرجل المثالي، ومن الطبيعي أن تكون الفتاة حالمة بالطبع، لكن في نهاية المطاف، هي ليست معادلة رياضية، أنا لا أؤمن بالكمال، ولا أحد يمكنه إدراك الكمال، والآن أعتقد أن بعض الأشخاص من ذوي الصفات المختلفة، يمكنهم التواصل والترابط، بينما لا يستطيع البعض”.