شمة حمدان وسيف نبيل يطرحان كليب “آخر كلام” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة شمة حمدان والفنان سيف نبيل، فيديو كليب أغنيتهما الجديدة “آخر كلام”، عبر موقع “يوتيوب” والمتاجر الرقمية.
أغنية “آخر كلام”، من كلمات رامي العبودي، وألحان سيف نبيل، وتوزيع وماسترنغ منير جعفر. أمّا الكليب فقد تم تصويره في تركيا تحت إدارة المخرج رأفت البدر.
تجدر الإشارة إلى أن كليب “آخر كلام” حقق مليون مشاهدة بعد أيام قليلة جدًا على إتاحة عرضه عبر موقع “يوتيوب”.
لمشاهدة فيديو كليب “آخر كلام”:
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