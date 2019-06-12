نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 26 دقيقة مضت التعليقات على كيانو ريفز يتلقى موجة شكر لعدم ملامسته النساء مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت إحدى الصحف، على موقعها في فيس بوك، عددا من الصور التي تظهر الممثل الكندي “كيانو ريفز” وهو يبعد يديه بشكل ملحوظ عن المرأة التي تطلب التقاط صورة معه، من محبيه المتشردين في أنحاء العالم.

ومنذ انتشار الصور على صفحة فيس بوك، تحت عنوان: “Unprofessional Madman”، تلقى النجم ذو الأصول اللبنانية، البالغ 54 عاما، موجة من الشكر والتقدير، ووصفه الكثيرون بأنه شخص مهذب، ورجل نبيل، ولا يستغل حب الجمهور له بشكل غير لائق.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن تلك المشاركة، هي البداية الحقيقية لموجة الشكر التي تخطت الجمهور والمعجبين إلى النقاد والصحفيين، الذين حرروا كتابات إيجابية عن الممثل المحبوب.

وحاز المنشور الخاص بـ”كيانو” أكثر من 9 آلاف إعجاب، وأكثر من 3 آلاف تعليق، و40 ألف مشاركة.

ووسط الدعم الكبير وموجة الشكر العارمة، أكد بعض محبي الممثل الكندي أنهم يعتقدون أن “كيانو” يقوم بإبعاد يديه عن المرأة التي تلتقط صورة برفقته عن قصد، من أجل “تجنب الاتهامات” بسلوك غير لائق.

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وكيانو ريفز هو ممثل كندي يشتهر بنبله في صناعة السينما في هوليوود، ويتم وصفه على الدوام بأنه شخص متواضع إلى حد أنه لا يخجل من مشاركة نجاحه مع الممثلين المشاركين وطاقم أفلامه.

واشتهر النجم اللطيف بالتبرع بمعظم أرباحه من ثلاثية الأفلام الشهيرة “The Matrix” إلى العاملين وراء الكاميرا في الفيلم، وقال آنذاك إنه شعر بأنهم الأبطال الحقيقيون للفيلم.

وعاش “ريفز” طفولة صعبة، حيث تركه والده مع والدته عندما كان عمره 3 سنوات فقط، وواصلت والدته الزواج ثلاث مرات بعد ذلك.

وسافر “ريفز” مع والدته إلى سيدني ونيويورك وتورونتو، قبل أن يقرر مغادرة لوس أنغلوس إلى الأبد لبدء حياته المهنية في التمثيل في سن 15 عاما.

وعانى من فقدان المقربين كثيرا، حيث واجه وفاة صديقته “جينيفر سيم” ومقتل صديقه “نيل فينيكس”، والآن يتم وصفه بأنه شخص متهور يحاول الابتعاد عن وسائل الإعلام، ويميل إلى الرقص والتصفح أكثر من أي شيء آخر.