بالصور- داليا مبارك ساحرة بالأبيض

Jun 12, 2019 خضعت الفنانة السعودية داليا مبارك لجلسة تصوير رائعة حيث اختارت ان تطل بفستان أبيض اللون أنيق زادها سحراً وجمالاً. Advertisements وشاركت داليا جمهورها بمجموعة من الصور من أجواء جلسة التصوير. وكانت داليا قد اطلقت منذ ايام أغنية جديدة بعنوان “ترا حقي” كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر والتوزيع الموسيقي هشام السكران. وحققت الأغنية أكثر من 2.4 ملايين مشاهدة بعد اسبوع على طرحها، وقد عبّرت داليا عن فرحتها بعد ان نالت الأغنية اعجاب جمهورها.







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