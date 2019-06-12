Jun 12, 2019
انتهت النجمة يارا من تصوير كليب اغنيتها اللبنانية الجديدة “شو بدّو” من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.
الكليب صورته يارا مع ريشا سركيس في لبنان ومن المتوقع ان تطرحه قريبا جداً.
نذكر ان يارا تعمل على ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.
نشير ان آخر اعمال يارا ديو غنائي جمعها مع النجم الدوزي بعنوان “ملّيت” من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل ومن ألحان ديجي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي وتوزيع دي جي يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تنتهي من تصوير كليب أغنيتها الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.