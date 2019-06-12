يارا تنتهي من تصوير كليب أغنيتها الجديدة

انتهت النجمة يارا من تصوير كليب اغنيتها اللبنانية الجديدة “شو بدّو” من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق ابو جودة وتوزيع عمر صباغ.

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الكليب صورته يارا مع ريشا سركيس في لبنان ومن المتوقع ان تطرحه قريبا جداً.

نذكر ان يارا تعمل على ألبومها الجديد الذي يضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية ومن المتوقع صدوره بين شهر ايلول وشهر تشرين الاول من العام الحالي.

نشير ان آخر اعمال يارا ديو غنائي جمعها مع النجم الدوزي بعنوان “ملّيت” من كلمات عبدالقادر الدوزي ومحمد برحيل ومن ألحان ديجي يوسف ومحمد نوبال وأمين الدكالي وتوزيع دي جي يوسف.