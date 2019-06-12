على خطى النجمات.. ارتدي الـ"تي شيرت" بهذه الطرق لتحصلي على إطلالة راقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تخلو خزانة المرأة العصرية من الـ"تي شيرت"، ومهما اختلفت البلدان والثقافات، تظل هذه القطعة الخفيفة، أهم وأبرز قطعة لإطلالة راقية.

بطرق مستوحاة من النجمات نسقي الـ"تي شيرت" بشكل جذاب وعصري، وتألقي بإطلالات مختلفة ورونق جذاب، كما بينتها مجلة "كوزموبليتان".

مع البدلة الرياضية

نسقت عارضة الأزياء بالوما إيسلر البدلة الرياضية (التريننغ) مع الـ"تي شيرت" الأبيض، ومنحتها لمسة أنيقة بارتدائها الكلاتش والحذاء بالكعب العالي باللون نفسه، كما أكملت إطلالتها بقلادة وأقراط متناغمة.

مع البليزر

بإطلالة مختلفة، ارتدت ريهانا شورت الدنيم القصير، يعلوه البليزر الواسع كلمسة مختلفة على الإطلالة الكاجوال، وانتعلت حذاءً ذي لونين مختلفين بكعب عال، واختارت الـ"تي شيرت" المطبع لتكتمل أناقتها.

مع قطع مطابقة

أما بيلا حديد فنسقت الـ"تي شيرت" الأبيض مع البليزر والشورت بطبعة البلولكا دوت، واختارت الحقيبة الكروس بلون من ألوان طبعة التي شيرت.

مع التنورة الميدي

على التنورة الميدي الميتاليك، نسقي إطلالتك واطلقي لأناقتك العنان، وعلى غرار لورا هارير تألقي الـ"تي شيرت" المطبوع بلون يحاكي لون التنورة، مع الإكسسورات الفضية المتلألئة.

إطلالة كاجوال مع الكعب العالي

ها هي كانديس هوفين تبدو متأنقة ومرحة، في إطلالتها الكاجوال بسترة مطبعة بجلد النمر، وحذاء جلدي أسود براق، واجتمعت هذه القطعة مع بنطلون الجينز السكيني، و الـ"تي شيرت" الأسود.

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مع البوستير

ارتدت كاميلا جوهيلو الـ"تي شيرت" على بنطلون الجينز بالساق المستقيمة، يعلوهما البوستير وهو قطعة تشبه مشد الصدر تنسدل من الخصر بذيل طويل من الدانتيل، نسقي هذه الإطلالة على حذاء وردي وحقيبة سهرة مناسبة، واختاري ألوان البوب لإطلالة مكتملة.

مع البدلة الجريئة

أيا كان لون بدلتك سيليق بها الـ"تي شيرت" الأبيض، هنا اختارت إيميه سونغ البدلة بلون الفوشيا الغامق، وبدلا من أن تكون إطلالة كلاسيكية بحتة، أضافت إليها لمسات عصرية بالحذاء الرياضي ذي الكعب السميك.

الـ"تي شيرت" الفستان

تألقي كالجميلة هايلي بيبر، وجربي الـ"تي شيرت" الفستان بحلته الجديدة، ارتديه على الجوارب الشبكية وحذاء الجرونج المعروف.

مع "الأفرهول"

يمكنك انتقاء الأفرهول بطبعة البولكا دوت الرائعة، وارتدي تحته "تي شيرت" أسود أنيق، وامزجي بين المرح والأناقة في إطلالة منتعشة بالحذاء والإكسسورات الرياضية، والحقيبة الكروس ونظارة الشمس البيضاوية.

مع التنورة والبوت

أثبتت أشلي جرهام أن للأناقة معايير مختلفة، فارتدت التنورة الضيقة ذات الفتحة الجانبية أعلى الفخذ، وأكملت إطلالتها بالبوت الأبيض وحقيبة الخصر الصغيرة، وجعلت من التي شيرت الأسود محور الإطلالة.