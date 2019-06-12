من سيندي كروفورد لناعومي كامبل.. شاهدي عارضات مخضرمات بعد التقدُّم في السن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لكل عمر سحره وجماله، وكلما تقدّمت المرأة في السن زادها نضوجها جمالًا ووقارًا، وهو ما تثبته عارضات الأزياء على مر الزمن، فكلما تقدمن في السن زدن توهجًا وإشراقًا.

كما لكل جيل منهن سمات جمالية مختلفة، فاليوم نرى جيجي حديد وكيندال جينر وغيرهما، بمقاييس جمالية مختلفة عن جيل العارضات المخضرمات من رعيل الجيل الأول.

سنُلقي اليوم الضوء على هؤلاء العارضات، ونشاهد ماذا فعل الزمن بجمالهن بحسب ما ورد في مجلة "ذي ليست".

سيندي كروفورد

واحدة ممن حفرن أسماءهن بحروف من ذهب في عالم الأزياء، وأثرت جيلًا بعد جيل في هذه الصناعة الرائجة، بداية من ظهورها على غلاف مجلة فوغ عام 1986، ومرورًا برعايتها لأطفالها الذين دخلوا عالم الأزياء مثل والدتهما، ونهاية بامتلاكها خطًا للعناية بالبشرة.

ليندا إيفانجليستا

تقول صاحبة العيون الزرقاء عن انطلاقها في عالم الأزياء: "توقع الوكلاء عندما شرعت في الدخول لهذا المجال في الثمانينات، بأنني لن أستمر إلا لمدة 3 سنوات فقط، ولكنني أثبت وجودي وأصبحت واحدة من أشهر العارضات وأعلاهن أجرًا، لدرجة أنني كنت لا أقبل بأقل من 10 آلاف دولار في اليوم".

اليوم وبعد مشوارها الفني الناجح، كرّست حياتها لأطفالها بجانب عملها كنائب لرئيس مركز إيراسا التجميلي، كما تعمل مديرة إبداعية والمتحدّثة باسم المركز كذلك.

كريستي تورلينجتون

خطت خطواتها نحو الشهرة منذ سن المراهقة، ولمع نجمها في سماء الشهرة مع أبرز العلامات وأشهرها على الإطلاق، مثل كالفين كلاين ومابيلين وغيرها، ورغم النجاح الذي حققته، إلى أنها غادرت عالم الأزياء في عام 1994 لتكملة تعليمها.

صرّحت في إحدى المقابلات، أنها شعرت بأن هناك من يستغلها أثناء مسيرتها في عروض الأزياء، وفي العام 2003 تزوجت من الممثل إدوارد بيرنز وأنجبت طفلين، ثم بدأت عملها التطوعي في منظمة "ما يهم الأمهات" وهي منظمة غير ربحية تدعم الحالة الصحية للأمهات حول العالم، ثم عادت إلى عالم الأزياء مجددًا، حيث شاركت في حملة للعطور مع كالفن كلاين، كما ظهرت أيضًا على غلاف فوغ باريس لعدد أبريل 2017.

نعومي كامبل

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تُعتبر ناعومي كامبل من أشهر العارضات في جيلها، وهي أول عارضة سمراء تظهر على غلاف مجلة شهيرة مثل فوغ، وتحدّثت عن مسيرتها الصعبة لصحيفة الجارديان قائلةً: "وقف لون بشرتي حائلًا بيني وبين الشهرة لسنوات طويلة، لكني تحليت بالصبر ووصلت في هذا العالم لما كنت أتمنى وأكثر، ولم تكن خطواتي بطيئة بل انطلقت نحو العالمية بسرعة فائقة، ليس على المدرجات فحسب، بل عملت كمنتج تنفيذي لبرنامج الواقع The Face، وظهرت كضيفة في برامج شهيرة منها، وقابلت فلاديمير بوتين".

إيفا هيرزيجوفا

حقّقت إيفا نجاحًا مبهرًا في مجال الأزياء، فقد سارت على مدرجات أشهر دور الأزياء وأعرقها مثل برادا ولويس فويتون وفيكتوريا سيكريت، وحملات الملابس الرياضية، ومنذ انطلاقها عام 1994 بعد ظهورها في أحد الإعلانات الترويجية إلى أن وصلت للمحطة الأخيرة وهي ديور، اتجهت أخيرًا للعمل الخيري وتزوجت وانشغلت بحياتها العائلية.

هيلينا كريستنسن

منذ ظهورها القوي في فيديو كريس إيزاك عام 1989، حظيت هيليلنا باهتمام الجميع وأصبحت من أوائل العارضات في زمنها، وسارت على أكبر المنصات مثل كفر جيرل وفيكتوريا سيكريت، واعتزلت في سن 31 عامًا، وشاركت في تأسيس مجلة نايلون، واتجهت للتصوير الفوتوغرافي.

ياسمين لو بون

وقّعت عقدها الأول في سن 18 عامًا، وسرعان ما أصبحت ياسمين لو بون العارضة الأعلى أجرًا في العالم، وبعدها ببضع سنوات تزوجت من سيمون لو بون، أحد أعضاء فرقة دوران دوران الإنجليزية، وهيمن عليها الاكتئاب لفترة طويلة لكنها لم تستسلم لمعاناتها وواصلت العمل في عالم الأزياء، وشاركت في عروض جورجيو أرماني.

جانيس ديكنسون

قد يختلف البعض ولا يعتبر ديكنسون من العارضات المخضرمات، لكنها تزعم أنها أول من أطلق مصطلح عارضة الأزياء في العالم، وتباينت حياتها بين الصعود للقمة والهبوط للقاع، وسارت في طريق الإدمان لكنها تعافت منه، وفي 2016 كشفت ديكنسون أنها مصابة بسرطان الثدي.