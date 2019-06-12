أوركسترا "لاسكالا" في "رحلة أوبرالية" سعودية الجمعة المقبلة

تُنظِّم وزارة الثقافة السعودية حفلًا موسيقيًا لأوركسترا "لاسكالا" الإيطالية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض مساء الجمعة المقبل، ويحمل الحفل عنوان "رحلة أوبرالية" ستقدم خلاله الأوركسترا بقيادة المايسترو بيترو ميانيتي، ثماني مقطوعات كلاسيكية من روائع الأوبرا الإيطالية لأشهر مؤلفي الأوبرا جواكينو روسيني، جوزيبي فيردي، وبييترو ماسكاني.

وتكشف هذه الرحلة عن تطور الأوبرا الإيطالية العريقة خلال القرن التاسع عشر، الذي يعد العصر الذهبي لهذا النوع من الفن الموسيقي. وفتحت وزارة الثقافة فرصة حضور الأمسية للجمهور من كافة الشرائح "مجانا" من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏moc.gov.sa/‏‏ar/‏‏events/‏‏209، وذلك في سياق حرص الوزارة على توفير خيارات ثقافية راقية للجمهور، وخلق فضاء فني يجد فيه متذوقو الموسيقى نوافذ اتصال مع أنماط موسيقية مختلفة ومتنوعة، إضافة إلى ما يُتيحه وجود أوركسترا عالمية في المملكة من فرص لتعزيز الحوار الثقافي مع العالم.

اقرا ايضاً:

اوركسترا القاهرة السيمفوني يقدّم حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير في دار الأوبرا

وتُعد أوركسترا "لاسكالا" من أشهر دور الأوبرا في العالم، وتملك تاريخا عريقا يمتد لنحو 250 عاما، وهي حاليا المؤسسة الوحيدة التي تقدم التدريب في كل تخصصات الأوركسترا: السيمفونيات والأوبرا والباليه تحت إشراف موسيقيين مشهورين، ويوفر منهجها الذي يمتد على مدار عامين تدريبات فردية ودروسا جماعية في موسيقى الحجرة وأقسام الأوركسترا وتمارين الأوركسترا الكاملة، وقدمت "لاسكالا" عروضها في المسارح الشهيرة والمهرجانات الدولية، حيث عزفت في تياترو لاسكالا، ومسرح البولشوي في موسكو، وسانت بيترسبرج فيلهارمونيا، ومسرح هاريس شيكاغو، وستراثمور واشنطن.

Advertisements

ويجمع فن الأوبرا العالمي بين أكثر من لون من ألوان فنون الأداء المختلفة، وتتميز الأوبرا الإيطالية بتأثيرها التاريخي على ألوان هذا الفن، حيث برزت في القرن التاسع عشر بقيادة عدد من المؤلفين الإيطاليين، الذين قاموا بكتابة أهم المؤلفات التي يتم إحياؤها في العديد من دور الأوبرا الشهيرة حول العالم.

قد يهمك ايضاً:

مارين ألسوب سعيدة بلقب أول امرأة تقود أوركسترا"راديو فيينا السمفونية"

فرقة "الأوركسترا الوطنية الأردنيَّة" تخصِّص حفلة لنصرة القدس في عمَّان