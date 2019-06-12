"بين بحرين" يحصد جائزتين في "مهرجان بروكلين السينمائي"

فاز فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة في عرضه الدولي الأول، بجائزتين من "مهرجان بروكلين السينمائي"؛ وهما جائزة أفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو، رافعًا بذلك رصيده من الجوائز إلى أربع، إذ حصل أثناء عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة على جائزتين، "جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وجائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية".

ويُذكر أن الفيلم من تأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة: فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، فيما تتولى شركة "ماد سولوشينز" مهام الترويج والتوزيع في العالم العربي.

اقرا ايضاً:

مِنّة شلبي تتمنّى تقديم روايات أدبية في السينما

Advertisements

ويُعد هذا الفيلم، أول فيلم روائي طويل لمخرجه، ويُسلط الضوء على القضايا المجتمعية التي تواجه النساء، بخاصة في المناطق الريفية. وتدور القصة حول "زهرة" التي تتعرض ابنتها لحادث مأساوي أثناء زيارة قصيرة تقوم بها لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، فتبدأ رحلة سعيها لاستعادة حق ابنتها، كما تصرّ على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها.

قد يهمك ايضاً:

"مهرجان أسوان الدولي" يفتتح عروضه بالفيلم المكسيكي "دوس فريدا"

المخرجة هالة جلال مديرًا فنيًا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة