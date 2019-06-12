طرح البرومو الرسمي لفيلم الفيل الأزرق 2

طرح صناع فيلم «الفيل الأزرق 2» للنجم كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم البرومو الرسمي له تمهيدًا لطرحه بالسينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

ولاقى البرومو ردود أفعال إيجابية قوية وانتشارًا كبيرًا عقب طرحه مباشرةً، ويبدو أنه سيحمل عددا كبيرا من المفاجآت بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من الفيلم.

و"الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى في الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف.

يذكر أن الجزء الأول من "الفيل الأزرق" قدم قصة الدكتور يحيى الذي يعود بعد 5 سنوات من العزلة الاختيارية إلى العمل في مستشفى العباسية للصحة النفسية، ليعمل في القسم الذي يقرر الحالة العقلية لمرتكبي الجرائم، ويقابل صديقًا قديمًا، ويجد يحيى نفسه وسط مفاجآت تقلب حياته، لتتحول محاولته لاكتشاف حقيقة صديقه إلى رحلة مثيرة لاكتشاف نفسه أو ما تبقى منها.

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