رانيا يوسف تستعرض مهارتها في الرقص برفقة صديقاتها

إطلالة جديدة لـ رانيا يوسف على شواطئ الساحل الشمالي (صور)نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترقص رفقة عدد من صديقاتها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأطلت رانيا يوسف خلال الفيديو بفستان أحمر منقوش بالورود، ودخلت في وصلة رقص على أنغام إحدى الأغاني.

واعتادت رانيا يوسف الفترة الماضية نشر ما يتعلق بتفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب ملابسها المثيرة التي حضرت بها عدد من الحفلات الفنية.

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