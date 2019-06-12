ريماس منصور تعتذر لرجال الدفاع المدني بعد مطالبات شعبية بمعاقبتها

قدمت الفنانة اليمنية ريماس منصور اعتذارها الشديد لرجال الدفاع المدني، بعد ان اتهمتهم بالتباطؤ بالحضور لإطفاء الحريق الذي نشب في شقتها، حيث ظهرت من خلال حسابها في "سنابشات" وهي توجه أصابع الإتهام إلى الدفاع المدني بالتأخر لأكثر من ساعة؛ ما تسبب في استمرار الحريق الذي كان سيودي بحياتها وحياة والدتها التي كانت نائمة حينها.

الاعتذار جاء بعد نفي الدفاع المدني ادعاءات ريماس حيث اتضح أن التأخير كان 9 دقائق فقط وليس أكثر من ساعة، كما تصدر اسم (ريماس منصور) الترند بعد الحادثة مباشرةً، حيث هوجمت بشكل كبير وتعرضت لانتقادات واسعة، وطالب رواد "تويتر" بمعاقبتها وتطبيق نظام الجرائم المعلوماتيه التي تنص على السجن والغرامه والإبعاد في حال كان المتهم "غير سعودي".

اقرا ايضاً:

محمد رمضان يتعاطف مع دموع حلا شيحة عبر "تويتر"

وبعد سيل الهجوم على ريماس، وشعورها بتعرضها للمساءلة والمحاكمة قدمت اعتذارها من خلال حسابها على تويتر والذي لا زال اسمها يتصدر الترند السعودي، حيث قالت "أشكر الدفاع المدني نقدر جهودكم الجبارة والله يحفظكم من كل سوء تضحون بأرواحكم من أجل الإنقاذ، بلحظة هلع وخوف وارتباك وصراخ من الحريق كل دقيقه تمر على المتضرر كأنها ساعه وساعتين وثلاث، الله لا يحط أحد بمكاني والي جرب الحريق هو الي بيحس بكل لحظه صارت فيني والبيت يحترق".

Advertisements

وواصلت ريماس اعترافها بخطئها في مسألة توقيت وصول عربات الإطفاء بقولها: "يفجعكم فيمن تحبون، أنا دخلت على MySTC شفت سجل المكالمات الصادرة أول اتصال كان 2:7 دقايق واخر اتصال كان 2:13 دقيقه، اعتذر على كل شي ووقت الخوف والهلع والربكه والصراخ الدنيا تصير قدام الواحد سوده ولا يشوف ولا يحس وش يقول، الله يجزاكم خير ودمتم لنا أبطال الدفاع المدني".

اعتذار ريماس ربما لن يكون كافيًا؛ فالمعلومات الواردة تفيد بإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات حول المخالفات التي قامت بها، فالتهم تتمحور حول (الافتراء على جهاز حكومي، وتأليب المجتمع، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالتشهير بالغير).

قد يهمك ايضاً:

"زي الشمس" يتصدَّر ترند "تويتر" مع اقتراب حلّ لغز جريمة القتل

مَشهد رومانسي يقود "لمس أكتاف" إلى "تريند تويتر"