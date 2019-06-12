اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: غادرت والدة ميغان ماركل بريطانيا بعد أيام من ولادة حفيدها بسبب منعها من الاهتمام به. حيث أن ابنتها لم تسمح لها بالاقتراب منه بحسب مصادر مجلة مجلة New Idea المقربة من العائلة المالكة.

ولقد أشارت الصحافية فيكتوريا هاورد المتخصصة في الشأن الملكي أن دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته قد يوظفان مربية "غير تقليدية" من هوليوود. علماً أن "ميغان" شاركت بفعاليات Trooping the Colour قبل أسبوعين من انتهاء إجازة الأمومة التي تمتد 6 أسابيع، وأصبح عليها أن تختار الشخص الذي سيهتم بطفلها أثناء غيابها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تمنع والدتها من الاهتمام بابنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.