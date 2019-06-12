شكرا لقرائتكم خبر عن سولاف فواخرجى تنضم لأبطال مسلسل "بت القبايل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة السورية سولاف فواخرجى إلى أسرة مسلسل "بت القبايل" بطولة عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب، استعدادا لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، لمخرجه حسنى صالح، ويدور فى إطار اجتماعى رومانسى، .

وقال المخرج حسنى صالح لـ"الخليج 365" إن المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة فى الأعراف والعادات من الصعب تلتقى فى مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقى الضوء على مناطق لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

وعن موعد عرض المسلسل، أكد المخرج حسنى صالح أنه لا يسعى للعرض فى توقيت معين ولكن ما يشغله هو التحضير لعمل جيد يظل فى ذاكرة تاريخ.

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"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونبيل الحلفاوى، ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيرى ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوى، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.