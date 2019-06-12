شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية عرضه.. المسلسل السعودى "العاصوف" يثير جدلا على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العمل الفنى كلما استحس فكر المتلقى وأثار لديه تساؤلات تلقى بحجر فى المياه الراكدة كان عملا فنيا مميزا، يجتمع حوله البعض وينزوى عنه آخرون، هذا ما حدث مع المسلسل السعودى "العاصوف"، حيث احتل صدارة الترند السعودى فى أغلب حلقاته، لاسيما الحلقات التى عرضت "حادثة جهيمان" التى أثارت فضول الجميع فى العالم الإسلامى، نظراً لسيطرته على الحرم المكى، أكثر الأماكن قدسيةً عند المسلمين .

وأجمع الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعى أن ما ميَّز المسلسل تناوله أحداثاً تاريخية لم يسبق أن تم التطرق إليها من قبل، مثل حادثة جهيمان، وما شهده الحرم المكى الشريف عام 1979، هذه الأحداث وجدت متابعة غير مسبوقة، وتفاعلاً كبيراً فى مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى إحداثها جدلاً واسعاً حولها، وهذا يدل على أن العمل استطاع أن يلفت الانتباه إلى ما تناوله من أحداث تاريخية مهمة جداً.

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على الجانب الآخر انتقد البعض ظهور سيارات حديثة خلال المسلسل لا تناسب فترة سبعينيات القرن الماضى، وهى الفترة التى كانت تغطيها الأحداث الدرامية، وصور البعض مشاهد لسيارات موديل 2019 قد تم استخدامها فى الأحداث، وعلى الجانب الآخر قلل آخرون من هذه الأخطاء مقابل القيمة الفنية التى يقدمها العمل ويستدلون على ذلك بأن المسلسل حقق أعلى نسبة مشاهدة وكان على قمة الترند أغلب الوقت.

يذكر أن مسلسل "العاصوف 2" يشارك فى بطولته عدد من نجوم الشاشة السعودية، ومنهم ناصر القصبى وليلى السلمان وعبد اﻹله السنانى وريم عبد الله وريماس منصور وفادى صبيح، وباقة أخرى من ألمع النجوم، والمسلسل من تأليف عبد الرحمن الوابلى، وإخراج المثنى صبح.