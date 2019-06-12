شكرا لقرائتكم خبر عن بعد Avengers Endgame .. طفولة "ثانوس" تلوح فى أذهان مارفل لفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ختام سلسلة الأفلام الشهيرة avengers من عالم مارفل الشهير، وطرح الجزء الأخير بعنوان avengers endgame، تدرس الشركة العالمية طرح فيلم جديد يسرد قصة طفولة الشرير "ثانوس" وبداياته لتكوين تلك الشخصية الشريرة. وفى تصريح لـ "فكتوريا ألونسو" منتجة استوديوهات شركة مارفل، أن شركتها تهتم بدراسة طفولة شخصية "ثانوس" وان هناك احتمالية بطرح فيلم جديد يسرد بداية حياته والعوامل التى أضيفت على شخصيته لتكوين تلك الهيئة فى النهاية. Advertisements وفي سياق أخر، فشلت شركة مارفل بفيلمها الأخير Avengers: Endgame فى تحطيم الرقم القياسي لشركة ديزنى المتربعة على عرض أكثر الأفلام تحقيقاً للإيرادات بفيلمها الشهير Avatar بإجمالى 2.788 مليار دولار الذى عرض عام 2009. واستطاع الجزء الثالث من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد Avengers Endgame .. طفولة "ثانوس" تلوح فى أذهان مارفل لفيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.