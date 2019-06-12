محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة سمية الخشاب، أحدث جلسة تصوير عبر حسابها على "إنستجرام". وظهرت الخشاب في الصور بفستان أصفر طويل، وفي إحدى الصور وهي تشم الريحان. يذكر أن الخشاب ظهرت في برنامج شيخ الحارة خلال شهر رمضان الماضي، وردت على طليقها الفنان أحمد سعد، الذي اتهمها بالاستيلاء على شقته، ونفت صحة هذه الأقاويل، مؤكدة أنها كانت تدفع أقساطها، واتهمته بالتسبب في فقد طحالها.

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كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب بفستان أصفر وزهرة "الريحان".. في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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