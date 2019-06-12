بالأبيض.. هبة مجدي تكشف عن أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة هبة مجدي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصورة والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "هبة"، خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية ملابس كلاسيكية، ونالت اعجاب الجمهور. يذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت في السباق الدرامي لرمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ" بجانب مصطفي خاطر.

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