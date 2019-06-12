كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 06:56 صباحاً - في صدفة غير مقصودة، أطلت مجموعة من الفنانات ونجمات مواقع التواصل على متابعيهم بصور بفستان الزفاف كان منهم الدكتورة خلود ومنة شلبي ومنة فضالي.
فقد أطلّت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على متابعيها مرة جديدة بإطلالة العروس، حيث ارتدت فستان زفاف مميزًا، من دار “foozdesig”، وتوقيع ميك أب “makeupbyduha”، وشعر “mariam hairartist”.
وعلّقت “خلود”، قائلةً: الهدوء فن، فإذا كنت فنانًا في هدوئك أصبحت عازفًا في كلماتك”.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود ومنة فضالي ومنة شلبي بفستان الزفاف.. من الاجمل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.