الدكتورة خلود ومنة فضالي ومنة شلبي بفستان الزفاف.. من الاجمل؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 06:56 صباحاً - في صدفة غير مقصودة، أطلت مجموعة من الفنانات ونجمات مواقع التواصل على متابعيهم بصور بفستان الزفاف كان منهم الدكتورة خلود ومنة شلبي ومنة فضالي.

فقد أطلّت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على متابعيها مرة جديدة بإطلالة العروس، حيث ارتدت فستان زفاف مميزًا، من دار “foozdesig”، وتوقيع ميك أب “makeupbyduha”، وشعر “mariam hairartist”.

وعلّقت “خلود”، قائلةً: الهدوء فن، فإذا كنت فنانًا في هدوئك أصبحت عازفًا في كلماتك”.