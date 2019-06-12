كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 06:00 صباحاً - يبدو أن القطيعة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها زينب نصر فياض، في طريقها للانتهاء.
ففي تعليق مفاجىء ومثير للتساؤلات جاء بعد اتهامات وُجّهت إلى زينب بالإساءة لوالدتها، كشفت ابنة النجمة اللبنانية، أنها لا تقصد بأحاديثها من كان سببًا في وجودها بهذه الحياة.
واتهمت زينب فيّاض، في منشور بثته عبر “إنستغرام ستوري”، بعض الأقنعة المزيفة بتشويه صورتها أمام الجمهور وأقرب الناس إليها.
وتابعت قائلةً: “من باب الحرص والحب المزعوم!! عمن هم بشر مع حذف الباء، لهم أقول لا تتوهموا أني إن سكت عن حقي فأنا على باطل لم ولن يتغلبوا على قوة الله لو وصل بهم المكر إلى حد الجحيم”.
وتساءلت: “أسمعتم يوما أن الدم يصبح ماءً؟”، نعم الزمن والتجارب قد تغير سلوكنا، لكن الحمقى هم من لا يميزون بين العتب والكراهية، سأترك مرّ أفعالهم للزمن فكل ساقي سيسقى بما سقى”.
وقبل أيام قالت زينب فياض، إنها تتمنى الشفاء لوالدتها من الوعكة الصحية التي تعرّضت لها مؤخرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق مفاجىء من زينب فياض ابنة هيفاء وهبي: “اسمعتم يوما ان الدم اصبح ماء؟!” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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