شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء أبو اليزيد عن "الممر": بذلت جهدا مضاعفا رغم صغر حجم دورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التى تلقتها حول دور "فرحة" التى تقدمها فى فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، وقالت لـ"الخليج 365": "كنت متوقعة أن يلقى الفيلم صدى كبيرا لأن الله لا يضيع مجهود أحد ونحن تعبنا وبذلنا مجهودا كبيرا، فأنا على الرغم من صغر حجم دورى إلا أننى اجتهدت للغاية وكل أبطال العمل بذلوا جهدا مضاعفا".

وأضافت "أبو اليزيد": "العمل مع النجم أحمد عز مشرف للغاية وفخورة بالتجربة مع طاقم العمل، وبعملى مع المخرج الكبير شريف عرفة ".

وتابعت أسماء أبو اليزيد: "الإشادات بموهبتى وضعت علىّ مسئولية كبيرة وجعلتنى أركز فى الخطوات المقبلة، بأن تكون على نفس قدر توقعات الناس وأتمنى ألا أخذلهم، فأنا أسير بخطوات جيدة إلى حد كبير، وأشعر بالسعادة عندما أتذكر كواليس أى عمل قمت به". واختتمت: "أقرأ حاليا العديد من السيناريوهات لكى أفاضل بينها وأستقر على عمل جديد يكون إضافة لى".