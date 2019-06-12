شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توم هانكس ونجوم "Toy Story 4" يحضرون العرض الأول للفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق العرض الأول لفيلم "Toy Story 4" فى لوس أنجلوس، بكاليفورنيا، اليوم الأربعاء، والذى حضره نجوم العمل على رأسهم النجم العالمى توم هانكس، والممثلة كريستينا هندريكس، والممثل كيانو ريفز، والمخرج جوش كولى.

استقبل الجمهور نجوم الفيلم بحفاوة كبيرة، فيما التقط النجوم صورًا تذكارية مع دمى ترتدى زى أبطال الفيلم، الذى أصدرت شركة ديزنى، أبريل الماضى، تريلر جديدًا له من الشخصيات المتحركة المحببة "Toy Story 4"، فيما من المقرر أن يتحد فى الجزء الجديد الأصدقاء القدامى مع الجدد.



توم هانكس مع جمهور فيلم Toy story 4



المخرج جوش كولى مع شخصيات فيلم Toy Story 4



دمى شخصيات فيلم Toy story 4

وبالإضافة إلى التريلر الجديد، الذى حقق ما يقرب من 600 ألف مشاهدة على موقع يوتيوب حتى الآن، تم إصدار بوستر جديد تمامًا يضم "باظ يطير Buzz Lightyear" و"وودى Woody" و"بو بيب" Bo Peep.

وعاد توم هانكس من جديد ليلعب الأداء الصوتى لشخصية وودى، وهو يشرع فى القيام برحلة مع عائلة الألعاب، التى تشق طريقها إلى الملاهى والكرنفال، وفيلم Toy Story 4 من إخراج جوش كولى، تأليف جون لاسيتر، أندرو ستانتون، بيت دوكتر، لى أونيريك، ويل ماكورماك، ستيفانى فولسوم، سى أندرسون.

الفيلم يضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم توم هانكس، آنى بوتس، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكي، إستل هاريس، جيف بيدجون.

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سيلفى كيانو ريفز مع الجمهور



توم هانكس يتحدث مع معجبه بزى جيسى



توم هانكس ودمية وودى أحد أبطال Tory story



توم هانكس يرقص مع دمية وودى



توم هانكس يتحدث مع الجمهور قبل العرض الأول للفيلم



الممثلة كريستينا هندريكس تحضر العرض الأول لفيلم toy story 4