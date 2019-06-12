شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أبو المجد يشارك فى المسلسل السعودى "بيوتى سنتر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الممثل والمؤلف الشاب وليد أبو المجد فى مسلسل سعودى بعنوان "بيوتى سنتر" للمؤلفين أحمد أبو زيد، وإبراهيم ربيع، وشادى أسعد، وإخرج تامر محسن، ويتم تصويره داخل استوديو المغربى بمصر. Advertisements ويجسد وليد أبو المجد شخصية كوميدية باسم "باهر دويدار" وهو شاب يحاول الإيقاع بالنساء ويتميز بلباقة اللسان حتى يقع فى يد زوجته فى النهاية بعد أن تكتشف ألاعيبه. وشهد موسم دراما رمضان 2019 صعود أكثر من ممثل شاب أبرزهم وليد أبو المجد الذى شارك فى عملين دراميين الأول "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد والذى يشارك فيه مؤلفًا فى نفس الوقت، والثانى "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع.

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