شكرا لقرائتكم خبر عن واحشانا يافنانة.. حنان ماضى تمتع جمهورها فى "لقاء تانى" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيب ولكنها تظل حاضرة ، صوتها يحمل كل معانى الدفء والحنان والعذوبة ، ويحمل معه الكثير من الذكريات لأعظم الأعمال :" اللقاء الثانى ، المال والبنون٬ أحلم وأفتح عينيا٬ البحر بيخطفني٬ شدي الضفاير٬ عصفور في ليلة مطر٬ ليلة عشق٬ كان وكان٬ نامت عيون الناس٬ قال الودع٬ غناك يا بحر٬ شباك قديم٬ مفيش في الأغاني٬ وإنت بعيد٬ مسير الحي يتلاقي".

حيث تطل المطربة الكبيرة حنان ماضى على جمهورها فى لقاء ينتظره محبوها بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل.

تغيب حنان ماضى وحين تطل على الجمهور فى لقاء ثان تعيد ذكريات أحلى سنين العمر، وتمتعه بأجمل الأغنيات ، التى قدمتها عبر مسيرتها الفنية.

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وبدأت ماضى مسيرتها الفنية عام 1989 وحققت شهرة خلال فترة التسعينيات ، من خلال تترات أشهر وأقوى المسلسلات الدرامية ، وكان بداية تألقها الفني مع تتر مسلسل اللقاء الثاني وعرفها الجمهور أيضا من خلال تتر مسلسل المال والبنون، كما قدمت 4 ألبومات منها: ليلة عشق" 1992، و"احساس" 1996، و"شباك قديم" 1999.

ورغم تاريخها الفنى وموهبتها الكبيرة غابت حنان ماضى عن الجمهور لفترات كان يمكن أن تمنحها مزيدا من الحضور والشهرة والنجومية كباقى أبناء جيلها ، ورغم ذلك فإنها حين تعود تجد جمهورا عريضا ينتظر فنها الراقى وصوتها العذب وموهبتها الكبيرة.