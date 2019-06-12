ستيفاني صليبا بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "ستيفاني"، في الصور بإطلالة جريئة، باللون البرتقالي، في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس، حيث حازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن ستيفاني صليبا، شاركت في بطولة مسلسل "دقيقة صمت"، الذي عرض في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة عابد فهد، خالد القيش، فادي صبيح، ومن إخراج شوقي الماجري.