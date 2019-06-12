فيديو وصور| ياسمين صبري في الجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تداولت صفحات محبي الفنانة ياسمين صبري، فيديوهات لها داخل إحدى صالات الجيم. وظهرت ياسمين، في الفيديو وهي تمارس تمارين رياضية شاقة لمدة طويلة. وعرض لياسمين مؤخرًا مسلسل حكايتي خلال الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير وهنادي مهنى ونهال عنبر، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق نجاحًا كبيرًا.

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