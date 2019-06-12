كارمن سليمان تحيي حفل تخرج الأكاديمية البحرية.. وتكريم إسعاد يونس والفقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصرواي: تصوير- محمود عبد الناصر: أحيت الفنانة كارمن سليمان، حفل تخرج دفعة 2019 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مساء أمس الثلاثاء، بمكتبة الإسكندرية. وشهد الحفل أيضًا تكريم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والفنانة إسعاد يونس، ومحمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.

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