فوز الفهد: “المدخول الشهري للفاشينيستا بين ال 200 الف ونصف مليون دولار “.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:57 صباحاً - استضافت الإعلامية الاردنية علا الفارس الفاشنيستا الكويتية فوز الفهد في برنامج “مع أو ضد” المذاع على فضائية bein drama القطرية.

وقد حملت الحلقة عنوان “هل أصبحت الفاشنيستا مهنة ام تهمه ؟” واستضافت عددا من نجوم مواقع التواصل والذي كان منهم فوز الفهد و عمر زوربا و سوزي شوفاني.

وقد كشفت فوز الفهد خلال اللقاء عن المدخول الشهري الذي تجنيه الفاشينيستا في العالم العربي حيث قالت انه “يتراوح بين ال 200 الف ونصف مليون دولار شهريا”.

من ناحية أخرى وردا على سؤال ان كانت تعتبر نفسها مؤثرة انها، قالت فوز الفهد “انا مو طالعة اربي اجيال انا طالعة اتكلم عن اهتماماتي التي هي كأي بنت ثانية ومو طالعة انه عندي رسالة او طالعة اغير المجتمع”.