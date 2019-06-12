لجين عمران عن شقيقتها اسيل: “أكثر تطلُّعاً للأمام منِّي”

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:57 صباحاً - كشف حساب “Vogue Arabia”، عبر انستغرام، عن صورة للاعلامية السعودية لجين عمران وشقيقتها الفنانة اسيل عمران من أول جلسة تصويرٍ لهما معاً لصالح ڤوغ. وفي تصريحها لفوغ قالت لجين عن شقيقتها: “أسيل أكثر تطلُّعاً للأمام منِّي، لكننا ننسجم معاً بشدة، ونحن محاطتان بعائلةٍ داعِمة ومُحبِّة رغم بعض الآراء السلبية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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