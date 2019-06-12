تهديد دنيا بطمة بنشر فيديو فاضح لها!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:57 صباحاً - تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة تهديداً صادماً من أحد متابعيها بعدما نشرت صورة لها ولأسرتها.
الصورة التي لاقت العديد من التعليقات الإيجابية وعلامات الإعجاب لم تمر مرور الكرام عند أحد متابعي بطمة الذي وجه لها تهديداً صريحاً بنشر فيديو فاضح لها.
فيما قامت بطمة بالرد بشكل حاسم وسريع على التهديد حيث كتب للمتابع التعليق التالي: “أوا الله ينعل لحمارلي ولدك ناري تزعزعت وأقيلا تغالطت مع ماماك ولا أختك بزاف على لحمار لي ولدك”.
وأثار ما حصل موجة كبيرة من الجدل حيث دافع عدد كبير من معجبي بطمة عنها، مشيرين إلى أنه من غير اللائق إطلاق مثل هذا التعليق الخارج عن الأدب بحقها.
من ناحية اخرى، نفت دنيا بطمة ان يكون لها شبيهة قائلة في مقابلة صحفية “ما ليش شبيه نهائيا لا في تصرفاتي ولا في غيره” واضافت “خالف تعرف ان مميزة ومختلفة عن الناس”.
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