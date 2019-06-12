شاهد.. الأطباء والممرضات يفاجئون صابرين بورشيد بعيد ميلادها في المستشفى!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:57 صباحاً - كشفت الفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن مفاجأة أعدها لها الممرضات والأطباء المشرفين على حالتها الصحية بعيد ميلادها.

فقد نشرت صابرين بورشيد مقطع فيديو ظهر فيه الاطباء والممرضات وهم يحملوا قالبا من الحلوى ، وغنوا لها أغنية “هابي بيرثداي”، احتفالا بهذه المناسبة وليزرعوا البسمة على وجهها، متمنين لها الشفاء العاجل.

وكان الإعلامي الكويتي فيصل العجمي قد كشف عن آخر مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، مؤكدًا أن حالتها الصحية مستقرة وتتقدم باستمرار، وتستجيب للعلاج بطريقة ممتازة.

وأصيبت صابرين بورشيد، بأورام سرطانية في الرأس خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي ترتب عليه سفرها للعلاج إلى تركيا، حيث لا تزال تتلقى العلاج حتى الآن.