شاهد.. الكويتية ريم النجم تثير الجدل بسبب اتهامها المحجبات بالنفاق!

كتب امير فتحي في الأربعاء 12 يونيو 2019 03:57 صباحاً - اثارت المذيعة الكويتية ريم النجم الجدل بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي تهاجم المحجبات وتتهمهم بالنفاق.

فقد هاجمت ريم النجم المحجبات قائلة “الحجاب، حجاب النفس، حجاب القلب، ياما في محجبات لشعرهم وهما فساد الفساد، الحجاب مش هو اللي تعرفونه”.

واضافت ريم: “القران لما نزل على امهات المسلمات كانوا متحجبات او لابسين؟ لا لأن انا لازم اقنع الانسان بالنقاء بالايمان بالتصديق برب العالمين، الصلاة، الصوم، الطهارة، عدم النميمة، حفظ اللسان، الصدقات”.

كما اتهمت بعض المحجبات بالنفاق قائلة: “في ناس تلبس حجاب على شان ترضي الناس ” وتابعت “ليه ألبس حجاب وأنا عاملة ميكاب وعدسات ورموش وألبس مرصص، الحجاب مطهر وغني عن كل هذا، لأن نمس الحواجب حرام.. ما تدرون صح .. بس عشان أنتم تبون ذلك تحللونه.. إزاي ألبس حجاب وانمس حواجبي، الأفضل لي ألبس حجاب العباية والحجاب الصجي، ما ألبس حجاب اللي أنتم تبون إني ألبسه، ولن أرتدي الحجاب من أجلكم”.