شكرا لقرائتكم خبر عن "تايرى".. أغنية جديدة للفرقة المغربية رباب فيزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فرقة رباب فيزيون انطلاقاتها الغنائية الجديدة فى موسم الصيف بكشفها الغطاء عن أحدث أعمالها الغنائية "تايري"، وهي آخر مفاجآت ألبومها الجديد "علاق". وبدأت رباب فيزيون رحلتها فى عالم المزيكا وصولًا إلى ما يقارب العالمية منذ 9 سنوات، من قلب مهدها في مدينة أغادير المغربية، حفرت اسمها سريعًا في الساحة الموسيقي بتفردها بتقديم محتوى موسيقي يمزج بين الموسيقى الأمازيغية مع الفكلور المغاربي الأصيل بالاتكال بالأساس على تعاويذ موسيقية من سحر الربابة، ونالت مؤخرًا جائزة "موروكو ميوزيك أوورد" كأفضل فرقة موسيقية بالمغرب في تصنيف الفيوجن.

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