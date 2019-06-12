الشرطة اللبنانية توقف أيمن زبيب بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اوقفت شرطة المرور اللبنانية، النجم أيمن زبيب في منطقة الجميزة ببيروت بتهمة التعدي على الأمن والقيادة تحت تأثير المخدرات.

تفاصيل الواقعة يعود إلى مساء الأثنين عند الساعة 11، عندما حاولت سيارة رانج روفر، سوداء ورمادية اللون، يقودها الفنان اللبناني، الفرار وعدم الامتثال لحاجز أمني من قبل دورية تابعة لطوارئ بيروت.

رقيب من الدورية حاول تنبيه السائق بالضرب على زجاج السيارة، حتى يمتثل للحاجز الأمني، إلا أن النجم اللبناني ترجل من السيارة وتعدى على الرقيب، حيث أمر الضابط من أفراد الدورية، تكبيل الفنان اللبناني، فما كان من الأخير سوى دفعه أيضاً، حيث تم تسليمه للسلطات بجرم القيادة تحت تأثير المخدرات، وحتى الآن لم يصدر من الفنان اللبناني أو مدير أعماله أي تعليقات بشأن الواقعة.

من ناحية أخرى، يستعد أيمن زبيب لطرح أغنية جديدة بعنوان «رميوا قلبي على تراب» من توزيع حازم كرم، ميكس وماسترينغ ناصر الأسعد وألحان حسان عيسى.