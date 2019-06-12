منة جلال تثير عاصفة من التعليقات بملابس البحر.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية منة جلال لأحد الشواطئ الساحلية من أجل قضاء أجازة الصيف والاستمتاع بالبحر.

منة شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها على أحد الشواطئ، حيث كانت على متن مركب.

الفنانة الشابة ظهرت في الصورة وهي ترتدي المايوه الذي يكشف عن مفاتنها بجرأة، حيث كانت نائمة أثناء التقاط الصورة، وتتأمل البحر.

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منة حازت صورتها على عاصفة من التعليقات، وخاصة أنها ظهرت بلوك جرئ، وعبر البعض عن إعجابه بالصورة من خلال حسابها الخاص.

منة تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم «الهجام»، مع الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، أحمد عبدالله محمود، نهى عابدين، عمر الشناوي، وائل عبدالعزيز، محمود فارس، منة جلال، دعاء رجب، محسن منصور، إنتاج أحمد السرساوي، إخراج مرقس عادل.

وكانت أحر أعمال منة فيلم “اللعبة الأخيرة”، والذي يعد أول فيلم قصير يعرض على موقع يوتيوب ويستعرض الفيلم فكرة الخيانة الزوجية بشكل مختلف، ومن المقرر أن تقوم الشركة المنتجة للفيلم بعرضه في أكثر من مهرجان.