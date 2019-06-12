ليوناردو دي كابريو بإطلالة عصرية مع صديقته العارضة كاميلا مورون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد جدول أعمال مشحون، استمتع النجم ليوناردو دي كابوري البالغ من العمر 44 عامًا بتناول العشاء مع حبيبته عارضة الأزياء الأرجنتينية كاميلا مورون، التي تبلغ من العمر 22 عامًا، في أحد المطاعم الفاخرة في لوس فيلز بكاليفورنيا.

بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بدت على الحبيبين السعادة وكانا يتبادلان أطراف الحديث أثناء الخروج من المطعم.

اختار نجم ذا ريفانينت وحبيبته كاميلا إطلالات شبابية وعصرية، وكان ليو حريصًا على تغطية رأسه حتى يتوارى عن الأنظار.

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يعدُّ هذا أحدث ظهور لليو، بعد العرض الأول للفيلم الذي يجمعه بالنجم براد بيت، البالغ من العمر 55 عامًا ومن إخراج كوينتين تارانتينو، ومن المقرّر عرض الفيلم في دور السينما في السادس والعشرين من هذا الشهر.

يُذكر أن كاميلا مورون، ظهرت لأول مرة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها Mickey And The Bear.

ووقع النجم ليوناردو ديكابوري في حب كاميلا في أواخر العام 2017، وتردّدت الشائعات بأن الثنائي يستعدُّ للزواج في شهر نوفمبر من العام الحالي لأن ليو يرغب في الاستقرار وإنجاب الأطفال.