شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..على الحجار فى سهرة طرب بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي المطرب الكبير على الحجار أمسية من زمن الفن الجميل ضمن مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح المكشوف وذلك فى الثامنة مساء غدا الخميس
يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتي تتنوع بين الوطنية والعاطفية والدينية منها يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلوانى - حرماً يا سيدى وضحكة المساجين .
يذكر أن على الحجار اعتاد المشاركة بشكل منتظم فى المحافل والمهرجانات التى تنظمها دار الاوبرا على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور .
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