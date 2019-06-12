شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: لم أجرى استفتاء على أدوارى.. وصفحات مزورة تتاجر باسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم ياسر جلال عن استيائه الشديد من إستخدام اسمه عبر صفحات السوشيال ميديا المختلفة، والتلاعب بالجمهور، موضحا فى تصريحاته ل"الخليج 365"، أنه فوجئ بصفحة مزورة تحمل اسمه تجرى استفتاء على مسلسلاته الأخيرة، بتوجيه سؤال للجمهور عن اختيار المسلسل الأفضل فى أعماله، وهو مالم يحدث على الإطلاق، مشيراً إلى أنه يعتز بشدة بكل أعماله وبالأخص مسلسلاته الثلاثة الأخيرة "ظل الرئيس ورحيم ولمس أكتاف "، ولا يفضل عملا عن الأخر.

وأضاف جلال أيضا ، أنه لم يجرى أى مسابقات لاختيار وجوه جديدة، ومن المحال أن يقبل على هذه الخطوة لأنه ليس منتجا أو مخرجا بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه فوجئ بصفحة أخرى مزورة تحمل اسمه على السوشيال ميديا تجرى هذه المسابقة الوهمية.

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وأكد جلال أن ما أحزنه بشدة، أن هناك بعض المواقع الصحفية نقلت هذه الأخبار من الصفحات المزورة رغم تأكيده مرارا وتكرارا، بأنه لا يملك أى صفحات على وسائل السوشيال ميديا المختلفة، معلقا : "أتمنى من السادة الصحفيين توخى الحذر وعدم نشر أى تصريحات على لسانى عبر أى صفحات على السوشيال ميديا سواء فيس بوك أو إنستجرام أو تويتر حتى لا يتناقلوا أخبار كاذبة تفقدهم مصداقيتهم".

يذكر أن النجم ياسر جلال خاض سباق رمضان المنقضى بمسلسل "لمس أكتاف"، وشاركه البطولة النجوم فتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع وإيمان العاصى ومحمد عز وشريف الدسوقى، من تأليف هانى سرحان، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج حسين المنباوى.