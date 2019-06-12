شكرا لقرائتكم خبر عن "زى الإدمان" أغنية جديدة لمطربة the voice نور عرقسوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد نجمة برنامج the voice السورية نورعرقسوسى، الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان"زى الإدمان" على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن

نورعرقسوسى كانت أبرز نجوم the voice عام 2012، وهى من عائلة فنية شهيرة فى سورية عميدها الفنان المسرحى والسينمائى، فائق عرقسوسى.

يذكر آن أخر أعمال نور عرقسوسي، أغنية "النية"، والتى قدمتها باللهجة المصرية، من كلمات إبراهيم دردير، من ألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن.