شكرا لقرائتكم خبر عن "زى الإدمان" أغنية جديدة لمطربة the voice نور عرقسوسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد نجمة برنامج the voice السورية نورعرقسوسى، الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة بعنوان"زى الإدمان" على طريقة الفيديو كليب، عبرموقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، من كلمات إبراهيم دردير، وألحان كريم فتحى، وتوزيع إسلام الحسن
نورعرقسوسى كانت أبرز نجوم the voice عام 2012، وهى من عائلة فنية شهيرة فى سورية عميدها الفنان المسرحى والسينمائى، فائق عرقسوسى.
يذكر آن أخر أعمال نور عرقسوسي، أغنية "النية"، والتى قدمتها باللهجة المصرية، من كلمات إبراهيم دردير، من ألحان كريم فتحي، وتوزيع إسلام الحسن.
كانت هذه تفاصيل خبر "زى الإدمان" أغنية جديدة لمطربة the voice نور عرقسوسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.