شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق نشاط الممثلة الكويتية منى شداد بالمملكة ومنع ظهورها بالإعلام السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المشرف على الفعاليات الفنية فى المملكة العربية السعودية عبدالله مخارش، تعليق أى نشاط فنى للممثلة الكويتية منى شداد فى المملكة، ومنع ظهورها فى أى قنوات تلفزيونية وإذاعية سعودية.

جاء ذلك بعد تداوُل فيديو للممثلة الكويتية وهى تمدح فيه دولة قطر وأميرها، بعد المقاطعة العربية للدوحة على خلفية دعمها للإرهاب، وذلك وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عربية.

وفى تغريدة عبر حسابه فى تويتر، مساء الثلاثاء، قال مخارش "تم تعليق أى نشاط فنى لمنى شداد فى المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها فى أى من قنواتنا التلفزيونية والإذاعية".

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وتابع مخارش "كفاية استهتار فينا، فتحنا لكم قنواتنا ومنابرنا وبيوتنا، لا تستغلوا طيبتنا وكرمنا، نحن لا نمن على أحد، لكن وقت الجد إحنا شعب قوى ولن نسكت على من يسىء لولاة أمرنا وبلادنا".