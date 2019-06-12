محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

تصوير- محمود عبد الناصر حرص الفنانون وفاء عامر وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وأحمد التهامي وطارق صبري على مواساة الفنان حجاج عبد العظيم في وفاة والدته. وحضر الفنانون العزاء، الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء أمس. وكان قد حضر العزاء أيضا الفنانون أشرف زكي وفاروق الفيشاوي وأحمد بدير وإيهاب فهمي ودنيا عبد العزيز وعهدي صادق ومحمد الصاوي وآخرون. وتوفيت والدة حجاج عبد العظيم يوم السبت الماضي وتم تشييع جنازتها بمنطقة الدخيلة بالإسكندرية خرج جثمانها من مسجد ناجي بمنطقة الدخيلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| وفاء عامر وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي في عزاء والدة حجاج عبد العظيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.