تركي آل الشيخ يعلن عن حفل لمحمد رمضان في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك مقطع من فيديو كليب "بابا" لمحمد رمضان، الذي كشفت عن شركة روتانا، عبر حسابها على إنستجرام.

وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلًا: "قريبًا في المملكة"، في إشارة لإقامة حفلً غنائيًا لمحمد رمضان في السعودية.

وكان حساب روتانا عبر إنستجرام قد نشر مقطع من فيديو كليب أغنية "بابا" للفنان محمد رمضان.

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وعلقت شركة روتانا على الفيديو: "قريبًا كليب الأسطورة محمد رمضان.. بابا".

وروج رمضان للفيديو أيضًا عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "ادخل شوف 33 ثانية من كليب بابا بعد دقائق على قناة روتانا يوتيوب.. والكليب كامل بعد أيام قليلة بجميع قنوات روتانا".

وظهر رمضان في الفيديو بلوك جديد، ووضع "ضفيرة" في شعره. وكانت روتانا قد أعلنت تعاقدها مع الفنان محمد رمضان لإنتاج ألبومات غنائية .