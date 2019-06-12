نسرين طافش على شاطئ البحر وماريتا الحلاني في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

مصطفى خاطر

نشر الفنان مصطفى خاطر صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهر فيها أثناء إجازة قصيرة على شاطئ البحر.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها تبرز رشاقتها ممارسةً الرياضة، ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

محمد رشاد

نشر المطرب محمد رشاد صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهر فيها يمارس الرياضة في الجيم.

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نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها على شاطئ البحر. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.

هند رضا

نشرت المذيعة هند رضا صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها على شاطئ البحر.

عبير صبري

نشرت الفنانة عبري صبري صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها تستمتع بوقتها على شاطئ البحر.

لجين عمران

نشرت الفنانة لجين عمران صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

سهر الصايغ

نشرت سهر الصايغ صورة جديدة، عبر "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة رياضية، نالت إعجاب الجمهور.​