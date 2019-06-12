صورة| فهمي يهنئ شقيقة هنا الزاهد بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأ أحمد فهمي، فرح الزاهد، شقيقة خطيبته الفنانة هنا الزاهد، بمناسبة عيد ميلادها.
ونشر فهمي صورة تجمعه بهنا وفرح وعلق عليها: "يا فرح كل سنة و انت طيبة يا حبيبتي... اول مرجع من السفر لازم نحتفل".
وعُرض لفهمي وهنا في السباق الرمضاني مسلسل الواد السيد الشحات، من بطولة محمد عبد الرحمن ومحمد محمود، وإخراج أحمد الجندي.
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