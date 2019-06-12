بالفيديو.. "شاريك" أحدث أغاني رابح صقر تكسر حاجز المليون الثاني

حققت أغنية "شاريك"، للمطرب السعودي رابح صقر، 2,559,902 مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور 7 أيام علي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية "شاريك"، منكلمات الشاعر الغنائي واحد، ألحان سهم، توزيع رأفت، وتريات هاني فرحات، ايقاع هاني الدوسري، مكس وماستر جاسم محمد، ومن انتاج One
يذكر أن رابح صقر أحيا في ثاني أيام عيد الفطر حفلا غنائيا بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض، مع المطربة أنغام، كما يستعد لإحياء حفلًا يوم 20 يونيو الجاري بمشاركة المطرب عايض، في عرعر، ضمن موسم حفلات السعودية.
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